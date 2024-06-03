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В Ростовской области 13-летняя девочка погибла от удара током.

В Ростовской области 13-летняя девочка погибла от удара током.
В городе Шахты Ростовской области 13-летняя девочка погибла от удара током. Об этом сообщил портал Donday со ссылкой на собственный источник.

Трагедия произошла 1 июня в поселке Аюта. По информации портала. семиклассница была в гостях у подруги. Девочки Школьницы искупаться в летнем душе на улице. Предположительно, во время купания произошло короткое замыкание в водонагревателе. Это привело к тому, что девочка получила мощный удар током, от которого она скончалась.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Фото: Ростов ру
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