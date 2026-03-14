Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Первомайском районе Ростова без отопления остались сотни жителей

В Первомайском районе Ростова без отопления остались сотни жителей
В Первомайском районе Ростова без отопления остались сотни жителей. О коммунальной аварии сообщила региональный министр ЖКХ Антонина Пшеничная 14 марта.

Причиной неудобств стал дефект на теплотрассе по проспекте Сельмаш, 94. В связи с этим теплоснабжение временно отсутствует в жилых домах по улицам: 1-й Конной Армии, Смычки, Воровского, Просвещения, Металлургическая, Мира, Ильича, Шолохова, Сержантова, Поляничко, Полторацкого.

Примерное завершение ремонта планируется к 20:00 текущего дня, 14 марта.
Фото: Дондей
0 0

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика