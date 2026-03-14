В Первомайском районе Ростова без отопления остались сотни жителей
О коммунальной аварии сообщила региональный министр ЖКХ Антонина Пшеничная 14 марта.
Причиной неудобств стал дефект на теплотрассе по проспекте Сельмаш, 94. В связи с этим теплоснабжение временно отсутствует в жилых домах по улицам: 1-й Конной Армии, Смычки, Воровского, Просвещения, Металлургическая, Мира, Ильича, Шолохова, Сержантова, Поляничко, Полторацкого.
Примерное завершение ремонта планируется к 20:00 текущего дня, 14 марта.