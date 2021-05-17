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Цены на такси в Ростове взлетели из-за дождя

Цены на такси в Ростове взлетели из-за дождя
Службы такси традиционно взвинтили цены в Ростове из-за проливного дождя. Поездки стоят в два-три раза дороже обычного.

Так, чтобы добраться из Левенцовки в центр города, нужно около 600 рублей, с Сельмаша – более 400 рублей, с северного района города – 500 рублей и больше. А дорога из ЖК «Платовский» обойдется и вовсе в 800-900 рублей.

Подскочили цены и за счет заторов. Из-за непогоды Ростов сковали восьмибалльные пробки. Стоят улицы Шеболдаева, Вавилова, Дачная, 56-й Армии, Киргизская, Вятская, Особенная, а также проспекты Стачки, Михаила Нагибина и Ленина.

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