В Ростове на выходных потеплеет до +20 градусов

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону на выходных ожидается потепление. Актуальный прогноз на 13 октября опубликовал Гидрометцентр.В субботу день будет малооблачным. Температура воздуха днем достигнет +18 градусов. К вечеру столбики термометров опустятся до +7 градусов.На следующий день столбики термометров поднимутся до +20 градусов. Вечером похолодает до +7 градусов.Напомним, в донской столице 13 октября до 50 километров в час усилится ветер. Днём температура воздуха поднимется до +12…+17°.