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В Ростове на выходных потеплеет до +20 градусов

В Ростове на выходных потеплеет до +20 градусов
В Ростове-на-Дону на выходных ожидается потепление. Актуальный прогноз на 13 октября опубликовал Гидрометцентр.

В субботу день будет малооблачным. Температура воздуха днем достигнет +18 градусов. К вечеру столбики термометров опустятся до +7 градусов.

На следующий день столбики термометров поднимутся до +20 градусов. Вечером похолодает до +7 градусов.

Напомним, в донской столице 13 октября до 50 километров в час усилится ветер. Днём температура воздуха поднимется до +12…+17°.
Фото: Rostov.ru
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