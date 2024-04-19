В Ростовской области во время пожара погибла 67-летняя женщина

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростовской области 67-летняя женщина погибла во время пожара. Происшествие случилось 17 апреля в хуторе Станице Старая.Огонь вспыхнул на улице Фабричная, 6. Соседи увидели как из дома идет густой дым и вызвали пожарных. Во время тушения спасатели обнаружили тело 67-летней женщины.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что местная жительница отравилась дымом.Пламя началось из-за перегрева проводов, от которых начала тлеть деревянная мебель на кухне.