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В Ростовской области во время пожара погибла 67-летняя женщина

В Ростовской области во время пожара погибла 67-летняя женщина
В Ростовской области 67-летняя женщина погибла во время пожара. Происшествие случилось 17 апреля в хуторе Станице Старая.

Огонь вспыхнул на улице Фабричная, 6. Соседи увидели как из дома идет густой дым и вызвали пожарных. Во время тушения спасатели обнаружили тело 67-летней женщины.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что местная жительница отравилась дымом.

Пламя началось из-за перегрева проводов, от которых начала тлеть деревянная мебель на кухне.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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