В Ростове в реку Дон предприятия сливают нечистоты

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В Ростове горожане заметили слив грязной жидкости в реку Дон. Возмущенные жители поделились кадрами в социальных сетях 18 августа.Очевидцы утверждают, что буквально за минуту прозрачная вода превратилась в черную вонючую жидкость. Загрязнение обнаружили на улице Береговая около дома № 73.Горожане подозревают, что реку загрязняют соседние предприятия. Чтобы предотвратить слив нечистот, очевидцы могут обратиться с жалобой в Роспотребнадзор и Минприроды. Специалисты возьмут пробу воды и проведут необходимые экспертизы.