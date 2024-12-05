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В Ростове в реанимации скончалась, зараженная неизвестным вирусом девочка. Об этом сообщает портал DonDay со ссылкой на источник.Школьница умерла в ночь на 5 декабря не приходя в сознание. Девочке стало плохо еще 11 ноября. У нее поднялась высокая температура и сильно разболелась голова. Позже родители заметили на теле дочери мелкую сыпь и вызвали скорую помощь. В больницу ее доставили в критическом состоянии. Врачи диагностировали бактериальную инфекцию.Одна из версий, что школьница заразилась вирусом Коксаки. Это инфекционное заболевание, возбудитель которого размножается в желудочно-кишечном тракте, вызывает множество симптомов, таких как повышение температуры до 40 градусов, головную боль, сыпь, тошноту, рвоту и диарею. В некоторых случаях вирус может поражать внутренние органы, что приводит к инвалидности или даже летальному исходу.