Заболевшая неизвестным вирусом девочка находится в тяжелом состоянии

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Появилась информация о состоянии 11-летней школьницы, заболевшей загадочным вирусом. Врачи Центральной городской больницы имени Семашко борются за жизнь Марии Л. (имя изменено).Как сообщает портал Donday, девочка находится в стабильно тяжелом состоянии. Она находится на медикаментах, но при этом реагирует на окружающую среду: шевелит руками и глазами. Медики предпринимают все возможные меры для её восстановления.У Маши ухудшилось самочувствие на прошлых выходных. У неё поднялась высокая температура, и она испытывала сильные головные боли. Вскоре родители заметили мелкую сыпь на её теле и, испугавшись, вызвали скорую помощь. Девочку доставили в больницу в критическом состоянии с отказом почек.Врачами был установлен диагноз «Бактериальная инфекция». Есть подозрение на вирус Коксаки из-за схожести симптомов, но этот диагноз пока не подтверждён.Сейчас она находится в ЦГБ имени Семашко. Планы по переводу в 20-ю детскую больницу не осуществились из-за отсутствия специализированного транспортного средства.Вирус Коксаки — это инфекция, развивающаяся в пищеварительном тракте. Симптомы включают: высокую температуру, головные боли, сыпь, тошноту, рвоту, диарею, боль в горле и затруднённое глотание. Обычно вирус выявляется у детей в возрасте 7-12 лет.