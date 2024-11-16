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У заболевшей неизвестным вирусом 11-летней девочки в Ростове на 4 минуты замерло сердце

У заболевшей неизвестным вирусом 11-летней девочки в Ростове на 4 минуты замерло сердце
Стало известно о состоянии здоровья школьницы из Ростова, заболевшей неизвестным вирусом. Портал DonDay со ссылкой на источник сообщил, что 11-летняя Мария Л. (имя изменено) пережила остановку сердца на четыре минуты в ночь на 16 ноября.

Девочка находится в стабильно тяжелом состоянии, подключена к аппаратам жизнеобеспечения и питается через зонд. Врачи предпринимают все усилия для её выздоровления.

Мария уже неделю находится в таком состоянии. 11 ноября у неё поднялась высокая температура и сильно заболела голова. Родители заметили на теле дочери мелкую сыпь и вызвали скорую помощь. В больницу Машу доставили в критическом состоянии, ее почки отказали.

Врачи поставили диагноз бактериальная инфекция. Предположительно, это вирус Коксаки, так как симптомы похожи, но диагноз пока не подтверждён. Девочка остаётся в больнице.

Вирус Коксаки — это инфекционное заболевание, поражающее желудочно-кишечный тракт. Среди его симптомов: высокая температура, головная боль, сыпь, тошнота, рвота, диарея, боль в горле и затруднение глотания. Обычно вирус Коксаки поражает детей в возрасте от 7 до 12 лет.
Фото: Donday.
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