У заболевшей неизвестным вирусом 11-летней девочки в Ростове на 4 минуты замерло сердце

Фото: Donday.

Стало известно о состоянии здоровья школьницы из Ростова, заболевшей неизвестным вирусом. Портал DonDay со ссылкой на источник сообщил, что 11-летняя Мария Л. (имя изменено) пережила остановку сердца на четыре минуты в ночь на 16 ноября.Девочка находится в стабильно тяжелом состоянии, подключена к аппаратам жизнеобеспечения и питается через зонд. Врачи предпринимают все усилия для её выздоровления.Мария уже неделю находится в таком состоянии. 11 ноября у неё поднялась высокая температура и сильно заболела голова. Родители заметили на теле дочери мелкую сыпь и вызвали скорую помощь. В больницу Машу доставили в критическом состоянии, ее почки отказали.Врачи поставили диагноз бактериальная инфекция. Предположительно, это вирус Коксаки, так как симптомы похожи, но диагноз пока не подтверждён. Девочка остаётся в больнице.Вирус Коксаки — это инфекционное заболевание, поражающее желудочно-кишечный тракт. Среди его симптомов: высокая температура, головная боль, сыпь, тошнота, рвота, диарея, боль в горле и затруднение глотания. Обычно вирус Коксаки поражает детей в возрасте от 7 до 12 лет.