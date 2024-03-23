Фото: Ростов ру.

В Ростове в парке Горького открыли мемориал в память о погибших в теракте 22 марта. Жители донской столицы с самого утра 23 марта несут цветы и свечи к постаменту.Ужасная трагедия в "Крокус сити Холле" произошла 22 марта. В результате террористического акта в концертном зале погибло более 100 человек, еще столько же ранены. Неизвестные просто ворвались в здание Крокуса и начали безразборчивую стрельбу по людям.В Ростовской области в связи с трагедией 23 и 24 марта отменены все массовые и культурные мероприятия, в ТЦ и местах большого скопления людей усилена охрана.