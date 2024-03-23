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В Ростове в парке Горького открыли мемориал в память о погибших в теракте 22 марта

В Ростове в парке Горького открыли мемориал в память о погибших в теракте 22 марта
В Ростове в парке Горького открыли мемориал в память о погибших в теракте 22 марта. Жители донской столицы с самого утра 23 марта несут цветы и свечи к постаменту.

Ужасная трагедия в "Крокус сити Холле" произошла 22 марта. В результате террористического акта в концертном зале погибло более 100 человек, еще столько же ранены. Неизвестные просто ворвались в здание Крокуса и начали безразборчивую стрельбу по людям.

В Ростовской области в связи с трагедией 23 и 24 марта отменены все массовые и культурные мероприятия, в ТЦ и местах большого скопления людей усилена охрана.
Фото: Ростов ру.
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