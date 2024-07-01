В Ростове в начале июля тысячи жителей останутся без электроэнергии

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В Ростове 1, 2 и 3 июля тысячи жителей останутся без света. Об этом сообщили на сайте «Донэнерго».В понедельник, 1 июля, с 9:00 до 16:00 света не будет на улицах Ленина, 210, 212; Совхозной, 1-45, 2а, 2д, 2к, 2р и улице Провинциальной, 8, 9.В этот же день, но на два часа дольше, с 9:00 до 18:00, электроэнергию отключат в переулке Белозерском, 48, 48А; на улице Белореченской, 23-29; в переулках Ботанический Спуск, 1А, 3, 5, 5А, 5Б; Вагайском, 1; Гродненском, 1; на улице Лесопарковой, 4, 10-28, 4-54, 1-17, 25А, 23; в переулке Майкопском, 4, 4Б; на улицах Некрасовской, 85; Родниковой, 1-17, 2-4, 2Б, 2Г, 11А, 17А, 4Б, 4Д.А с 9:00 до 17:00 без света останутся жители улиц Налбандяна, 91-95, 82-84; Ченцова, 96-104, 31 и 4-я Линия, 36-82, 41-87.На следующий день, 2 июля, с 13:00 до 16:00 обесточенными окажутся улица 339-й Стрелковой Дивизии, 25/3, 23/4.С 9:00 до 16:00 от коммуникации будут отрезаны дом на проспекте Нагибина, 19, конгресс-отель «Амакс»; улицы Акмолинская, 75-97, 82-102; Лесопарковая, 147-165, 174-186; Мечётинская, 78-98, 85-105; Петрозаводская, 95-119, 122 и улица Чукотская, 33-93, 38-100.В этот же день, на час меньше, до 17:00, электроэнергию отключат по адресам: переулки Уральский, 91-122/1, 104-130; Ухтомский, 71-135, 78-136 и улица Украинская, 71-83, 54-62.В среду, 3 июля, с 9:00 до 16:00 без света также останутся жители домов на проспекте Нагибина, 19 и конгресс-отель «Амакс».С 10:00 до 12:00 электроэнергию отключат на улице Дунаевского, 25, 17-19 и проспекте Стачки, 14.Жители домов на улице Дунаевского, 10; на улице Спартаковской, 26/61 и проспекте Стачки, 14, 18/27, 22/1 без света будут с 14:00 до 16:00.В этот же день с 9:00 до 17:00 электричество отключат по адресам: улицы Молодёжная, 83, 80/29; Российская, 38А-48, 31-51; 1-я Грамши, 2-6; 2-я Грамши, 24-34, 27-35 и улица Хмельницкого, 1-21, 2-22.На час дольше, до 18:00, без света останутся дома на улицах Белой, 1-21; Каратаева, 1-81, 2-134; Просторной, 7-21, 37-47, 65, 101-103, 264-268, 267; в переулках 1-м Колхозном, 2-10, 1-11, 370а, 370б, 370в; 2-м Колхозном, 1-15, 2-16; 3-м Колхозном, 1-15, 2-14; 4-м Колхозном, 1; СНТ «Волна»; на улицах Ремизова, 1а; Плодовой, 48; в переулке 1-м Санинструкторском, 1-13, 2-8; на улице Совхозной, 21.