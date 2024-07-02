В Ростовской области преданные друзья из приютов ждут новых хозяев
Ежегодно 2 июля празднуют Международный день собак — символа преданной и бескорыстной дружбы, верных спутников человека. К сожалению, не каждый пес может похвастаться кровом и заботой любящих хозяев. Возможно, именно сегодня кто-то сможет осчастливить одного из бездомных пушистиков.
В Ростовской области нет официальных приютов для бездомных животных, но по всему региону находятся неравнодушные люди, пытающиеся спасти наших братьев меньших.
Таганрог
Дигга, 3 года. Почти всю жизнь бедняжка провела на цепи — до глубоких ран на шее. К счастью, она попала в добрые руки зоозащитников. Следующий шаг — найти любящую семью. Дигга здорова, приучена к пеленкам, выгулам и поводку. Отлично ладит с детьми и животными.
Зефир, 3 года. В жизни этого очаровательного бродяги случилось непоправимое. Рабочий сломал ему позвоночник, ударив монтировкой — за украденный бутерброд. Пес не сможет больше ходить, но пушистик не потерял своего обаяния и дружелюбия.
Костя, 12 лет. Добряк-старожил стал жертвой несовершеннолетних живодеров. Подростки сняли с него скальп. Неравнодушные люди спасли бедолагу. Одноухому костику нужна забота и особый уход, а взамен он станет отличным другом.
Узнать подробнее о животных можно по номеру телефона: +7-960-465-88-42 (Ольга).
Батайск
Зена, полгодика. Малышка выучила команды: «сидеть», «лежать», «кружись», «дай лапу», «иди в будку», «иди сюда». Есть паспорт. Через месяц Зену стерилизуют.
Рыжик, 2 года. Этого милаху нашли на улице практически умирающим. Неравнодушные люди спасли его, вылечили и даже нашли дом. Вот только хозяин Рыжика скончался, и пес снова остался один.
Больше информации о животных — по номеру телефона: +7-918-531-88-61 (Оксана).
Новочеркасск
Медея, 1 годик. Продрогшую истощенную малышку с гниющей лапой нашли на заброшенной даче. Она пряталась от холодов в старой советской тумбочке. Волонтеры вовремя узнали о бедняжке: забрали, вылечили лапу, откормили. Теперь здоровая, активная и обаятельная Медея ждет нового хозяина.
Забрать Медею можно, позвонив по телефону: 8-905-487-79-77 (Илья).
Гуково
Бакса. Прежние хозяева бросили ее недалеко от одного из предприятий. У бедолаги в двух местах была сломана лапа со смещением. Прохожая заметила, как никому не нужное животное сильно хромает, и отвезла ее в ветклинику. Баксе сделали операцию — теперь кости срастаются, и скоро пушистая сможет вовсю бегать на прогулках.
Если вы хотели бы стать новым другом Баксы, пишите в комментариях в группе ВКонтакте: благотворительный фонд «ЗООСФЕРА».
Каменск-Шахтинский
Трезор. Щенка с отрезанными пальчиками на лапке обнаружили в поселке Лихом. Волонтеры отвезли его в клинику, где «хвостик» еще проходит лечение.
Айза. Братьев и сестер уже пристроили, осталась только она. Стерилизация в подарок!
Познакомиться с малышами можно, позвонив по номеру: 8-951-515-57-30 (Екатерина).
Все животные привиты и обработаны от паразитов. Все, что от вас требуется, — любовь и забота и о четвероногих друзьях.