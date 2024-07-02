В Батайске сотрудника транспортной полиции подозревают в хулиганстве из-за стрельбы

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В Батайске подозреваемым в стрельбе на улице Воровского оказался сотрудник транспортной полиции. Информацию об этом 2 июля сообщает БВ со ссылкой на собственный источник.Инцидент произошел 24 июня недалеко от дома № 61. Мужчина в тот день якобы дважды выстрелил в воздух из предмета, похожего на пистолет. Звук выстрела напугал местных жителей, они вызвали на место полицию. Однако поймать хулигана не удалось, он успел скрыться.В ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что причастных уже разыскивают. Если вину мужчины признают, ему грозит наказание по статье «Хулиганство».