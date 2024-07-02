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В Батайске сотрудника транспортной полиции подозревают в хулиганстве из-за стрельбы

В Батайске сотрудника транспортной полиции подозревают в хулиганстве из-за стрельбы
В Батайске подозреваемым в стрельбе на улице Воровского оказался сотрудник транспортной полиции. Информацию об этом 2 июля сообщает БВ со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел 24 июня недалеко от дома № 61. Мужчина в тот день якобы дважды выстрелил в воздух из предмета, похожего на пистолет. Звук выстрела напугал местных жителей, они вызвали на место полицию. Однако поймать хулигана не удалось, он успел скрыться.

В ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что причастных уже разыскивают. Если вину мужчины признают, ему грозит наказание по статье «Хулиганство».
Фото: Rostov.ru
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