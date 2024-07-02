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В Ростове на улице Циолковского горит частный дом

В Ростове на улице Циолковского горит частный дом
В Железнодорожном районе Ростова горит частный дом. Пожар случился 2 июля на улице Циолковского, 135А.

По данным регионального ГУ МЧС, около 18:00 огонь охватил около 120 квадратных метров. На месте работают более 20 спасателей, задействовано семь единиц спецтехники.
Фото: социальные сети
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