В Ростове из-за дикой жары начал плавиться асфальт

Фото: Дондей

В Ростове в центре поплавился асфальт. Покрытие испортилось на пересечении улицы Большая Садовая/Чехова из-за аномальной жары.Как сообщают горожане, асфальт не выдержал жаркой погоды. В последнюю неделю температура в городе поднимается до +40 градусов. Если учесть, что температура плавления асфальта от +30 до +40, вполне вероятно, покрытие не выдержало летнего зноя.Подобные ситуации не редкость. По всему миру автомобилисты сталкиваются с такой проблемой. Важно отметить — автомобилисты, а не пешеходы. Тротуар на Чехова перегружен людьми. Однако неизвестно, сколько должен весить человек, чтобы под ним провалился асфальт. Скорее всего, причина кроется в качестве дорожного покрытия.Дорожники в свою очередь просто огородили территорию яркой сеткой. Ростовчане терпеливо ждут решения проблемы.