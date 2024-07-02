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В Ростове из-за дикой жары начал плавиться асфальт

В Ростове из-за дикой жары начал плавиться асфальт
В Ростове в центре поплавился асфальт. Покрытие испортилось на пересечении улицы Большая Садовая/Чехова из-за аномальной жары.

Как сообщают горожане, асфальт не выдержал жаркой погоды. В последнюю неделю температура в городе поднимается до +40 градусов. Если учесть, что температура плавления асфальта от +30 до +40, вполне вероятно, покрытие не выдержало летнего зноя.

Подобные ситуации не редкость. По всему миру автомобилисты сталкиваются с такой проблемой. Важно отметить — автомобилисты, а не пешеходы. Тротуар на Чехова перегружен людьми. Однако неизвестно, сколько должен весить человек, чтобы под ним провалился асфальт. Скорее всего, причина кроется в качестве дорожного покрытия.

Дорожники в свою очередь просто огородили территорию яркой сеткой. Ростовчане терпеливо ждут решения проблемы.
Фото: Дондей
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