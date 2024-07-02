Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Алексей Логвиненко: Платные парковки в Ростове можно будет оплатить до конца суток

Алексей Логвиненко: Платные парковки в Ростове можно будет оплатить до конца сутокВ Ростове 2 июля прошло планерное совещание главы администрации. Одной из тем стал вопрос эффективности использования платного парковочного пространства.

Платные парковки появились в Ростове в 2016 году. Была создана целая автоматизированная система парковок, включающая технологическую и сопутствующую инфраструктуру на 6 605 машиномест. Стоимость часа парковки – 35 рублей. Штраф за неоплаченную парковку составляет 1 500 рублей. Средства поступают в дорожный фонд и в дальнейшем идут на асфальтирование грунтовых дорог или текущий ремонт дорожного полотна.

- Для удобства автомобилистов вводится нововведение – парковочный талон, позволяющий оплатить парковку до конца текущих суток, в том числе после того, как транспортное средство покинуло платную парковку, а не в течение 15 минут, как сейчас, - рассказал Алексей Логвиненко. - Вместе с тем мы видим потенциал парковочного пространства в использовании периферийных территорий и создании для этих целей соответствующей инфраструктуры, а также в организации транспортно-пересадочных узлов.

Пока определены шесть территорий для расположения транспортно-пересадочных узлов с перехватывающими парковками. Это Главный ж/д вокзал, Красный Аксай, Стройгородок, Сельмаш, старый аэропорт, Левобережный («МегаМаг»).

До 2027 года планируется разработать стратегию развития парковочного пространства в Ростове. По плану это будет единая городская концепция с планом развития и функционирования существующих и перехватывающих парковок. Кроме того, тариф будет дифференцируемым: цена за парковку в центре будет выше и более низкая – на периферийных парковках. Разработка концепции начнется уже в этом году.

Также на совещании затронули вопрос реализации в Ростове мероприятий, посвященных Году добрых дел. Волонтеры помогают военно-клиническом госпитале, собирают гуманитарную помощь для бойцов, помогают семьям участников СВО, жителям аварийных домов в переезде.

- Год добрых дел затронул и государственные праздники. В рамках Дня Победы поздравления получили ветераны, в рамках Дня защиты детей вручены подарки семьям участников СВО, - добавил глава администрации.

С весны ведет свою работу проект «Эстафета добрых дел». Он представляет собой игровую систему, в рамках которой идет подсчет добрых дел и мероприятий, совершенных гражданами и организациями. Работа в волонтерском направлении будет продолжена и дальше.
Фото: Администрация Ростова.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.