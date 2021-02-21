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В Ростове в день влюбленных пропал 35-летний мужчина

В Ростове в день влюбленных пропал 35-летний мужчина
35-летний ростовчанин пропал в день всех влюбленных. О местонахождении Василия Кочнева нет информации больше недели.

Как стало известно, мужчина пропал 14 февраля. Куда он мог направиться, никто не знает. В отчаянии родственники пропавшего обратились за помощью в полицию и к местным волонтерам. Поиски развернули даже в соседней Волгоградской области.

Рост пропавшего ростовчанина - 184 сантиметра, у него нормальное телосложение, русые волосы и голубые глаза. В день исчезновения на нем были черная куртка, черные спортивные штаны и черные кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего мужчины, просьба позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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