В Ростове в день влюбленных пропал 35-летний мужчина

35-летний ростовчанин пропал в день всех влюбленных. О местонахождении Василия Кочнева нет информации больше недели.Как стало известно, мужчина пропал 14 февраля. Куда он мог направиться, никто не знает. В отчаянии родственники пропавшего обратились за помощью в полицию и к местным волонтерам. Поиски развернули даже в соседней Волгоградской области.Рост пропавшего ростовчанина - 184 сантиметра, у него нормальное телосложение, русые волосы и голубые глаза. В день исчезновения на нем были черная куртка, черные спортивные штаны и черные кроссовки.Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего мужчины, просьба позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.