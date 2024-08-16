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В Ростове в аварии пострадали дети шести и одиннадцати лет

В Ростове в аварии пострадали дети шести и одиннадцати лет
В Ростове 18 августа в ДТП пострадали дети шести и одиннадцати лет. Авария произошла около 8:00 на Западном обходе.

По второстепенной дороге двигался 38-летний водитель «Лады Гранты». Предварительно, он не уступил проезжую часть «Митсубиси Каризма», которая ехала по главной дороге. Машины столкнулись.

По информации Госавтоинспекции Ростовской области, в результате ДТП пострадали дети - шестилетний мальчик и одиннадцатилетняя девочка. Их доставили в медучреждение.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
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