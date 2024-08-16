В Ростове в аварии пострадали дети шести и одиннадцати лет

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

В Ростове 18 августа в ДТП пострадали дети шести и одиннадцати лет. Авария произошла около 8:00 на Западном обходе.По второстепенной дороге двигался 38-летний водитель «Лады Гранты». Предварительно, он не уступил проезжую часть «Митсубиси Каризма», которая ехала по главной дороге. Машины столкнулись.По информации Госавтоинспекции Ростовской области, в результате ДТП пострадали дети - шестилетний мальчик и одиннадцатилетняя девочка. Их доставили в медучреждение.