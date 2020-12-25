На Дону в аварии пострадали пять человек, в том числе дети

На дороге Шахты - Раздорская в аварии с двумя легковушками пострадали пять человек. ДТП случилось около четырех часов дня 27 декабря.По информации пресс-службы УГИБДД по Ростовской области, водитель «Хендай Акцент», двигаясь на высокой скорости, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там автомобиль «лоб в лоб» столкнулся с «ВАЗ-2115».В «Хендай» находились дети: двухлетняя девочка и семилетний мальчик. Младшая сидела в детском кресле, а старший был пристегнут ремнём безопасности, однако дети все равно пострадали. Также госпитализировали двух водителей и пассажирку иномарки – 29-летнюю девушку. К счастью, никто не погиб.