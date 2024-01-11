В Волгодонске двое детей и женщина пострадали в аварии

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Волгодонске случилось ДТП, в котором пострадали дети. Авария произошла 11 января около 07:30 на пересечении улицы Главной с переулком Озерным.Предварительно, 67-летний водитель «Шевроле Нивы» не уступил дорогу «Ладе Калине», которая двигалась по главной дороге. Избежать столкновения не удалось. Машины врезались друг в друга на полном ходу.— В результате ДТП пострадал 11-летний пассажир «Лады», — сообщили в УГИБДД по Ростовской области.Также травмы получил 4-летний мальчик, находившийся на пассажирском сиденье, и 32-летняя женщина-водитель «Лады». Им оказали медпомощь на месте происшествия.