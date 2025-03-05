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В Ростове установили личность женщины, которая упала с Ворошиловского моста

В Ростове установили личность женщины, которая упала с Ворошиловского моста
В Ростове-на-Дону установили личность женщины, которая упала с Ворошиловского моста. Об этом сообщает портал DonDay.

Инцидент произошёл вечером 3 марта. С Ворошиловского моста в Ростове упала женщина. На вид ей было около 40 лет. При ней не было документов. Тело направили на экспертизу для установления личности.

Погибшей оказалась 43-летняя Наталья Щ., проживавшая в городе Азове. Буквально на следующий день после её исчезновения родственники объявили о пропаже, но больше не увидят её живой.

Причины произошедшего и мотивы, которые привели женщину в Ростов, остаются невыясненными. Сотрудники правоохранительных органов занимаются расследованием инцидента.
Фото: лизаалерт
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