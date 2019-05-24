Асфальтоход: дождь растворяет ростовские дороги



Ростовский асфальт сходит не только после снега, но и после дождя. Потоки воды несут пласты бетона по переулку Грибоедовскому.



Такая ситуация сложилась сразу из-за двух проблем: нерабочих ливнёвок и «качественной» укладки асфальта. Каждый год на это выделяют десятки миллионов рублей из средств налогоплательщиков. И каждый год после снегопада и дождя асфальт исчезает, а потом его снова кладут…



К тому же в городе отсутствуют или не функционируют ливнёвки. На дорогах образовываются реки и озёра, по которым приходится чуть ли не плыть, чтобы перейти улицу. Есть, конечно, и другой путь: обходить лужи по топкой грязи.

