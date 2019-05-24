Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Асфальтоход: дождь растворяет ростовские дороги

Асфальтоход: дождь растворяет ростовские дороги
Ростовский асфальт сходит не только после снега, но и после дождя. Потоки воды несут пласты бетона по переулку Грибоедовскому.

Такая ситуация сложилась сразу из-за двух проблем: нерабочих ливнёвок и «качественной» укладки асфальта. Каждый год на это выделяют десятки миллионов рублей из средств налогоплательщиков. И каждый год после снегопада и дождя асфальт исчезает, а потом его снова кладут…

К тому же в городе отсутствуют или не функционируют ливнёвки. На дорогах образовываются реки и озёра, по которым приходится чуть ли не плыть, чтобы перейти улицу. Есть, конечно, и другой путь: обходить лужи по топкой грязи.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.