Улица Днепровская в Ростове превратилась в полноводную реку после дождя

Фото: Ростов Главный

В Ростове-на-Дону возле дома №50 по улице Днепропетровская из-за прошедших недавно дождей снова образовалась огромная лужа. Фотографиями бурлящих потоков воды поделились ростовчане в соцсетях.Горожане назвали лужу чудом из-за того, что она нескончаемая и неприметная для районной администрации. На одном из фото видна ливневка с одной особенностью - установлена она на возвышенности. Вода в нее попадает, когда глубина чудо-лужи превышает полметра. Это еще полбеды. Под водой наверняка скрываются ямы на дорогах, из-за чего проезд по этой улице для водителей превращается в “колесо удачи”.- О! Моя любимая лужа! Я всегда представляю, что я кораблик когда плыву по ней, - пишет ростовчанка.Шутки шутками, но такие озера на дорогах чаще всего приводят к авариям. Кроме того, они разоряют автовладельцев бесконечным ремонтом машин. Подобная ситуация наблюдается и в переулке Семашко, на улицах Красноармейской и Максима Горького, а также на проспекте Буденновском.