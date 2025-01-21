В Ростове ученые предложили разделить Азовское море на туристические кластеры
Ученые из Ростова предложили разделить Азовское море на туристические кластеры. Предложение было опубликовано на сайте ЮНЦ РАН 19 января.
По мнению ученых, в Азовском море необходимы 20 туристических кластеров. Каждый из них будет иметь определенное направление. К примеру, от виндсерфинга до грязелечения.
Для любителей рыболовства нужны рыбные квоты. Это уменьшит промышленные лимиты.
Туристам и любителям оставят лов полупроходных и пресноводных рыб. Промышленный будет проводиться только в центральной части моря. Там можно добыть морских рыб и моллюсков.