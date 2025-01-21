В Ростове ученые предложили разделить Азовское море на туристические кластеры

Фото: ЮНЦ РАН

Ученые из Ростова предложили разделить Азовское море на туристические кластеры. Предложение было опубликовано на сайте ЮНЦ РАН 19 января.По мнению ученых, в Азовском море необходимы 20 туристических кластеров. Каждый из них будет иметь определенное направление. К примеру, от виндсерфинга до грязелечения.Для любителей рыболовства нужны рыбные квоты. Это уменьшит промышленные лимиты.Туристам и любителям оставят лов полупроходных и пресноводных рыб. Промышленный будет проводиться только в центральной части моря. Там можно добыть морских рыб и моллюсков.