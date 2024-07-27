Азовское море стало холоднее Черного

Фото: Ростов ру.

Вода у побережья Черного моря стала теплее, чем у Азовского. Обновленные данные опубликованы 27 июля. По информации Краснодарского гидрометеорологического центра, самая теплая вода сейчас в районе Туапсе – до +28 градусов. На один градус прохладнее около Сочи, Темрюка и Ейска. У побережья Геленджика, Новороссийска и Анапы температура воды достигает +26 градусов.Азовское море немного прохладнее. Например, на Должанской косе, ближайшей к Ростовской области, температура воды составляет +27 градусов. Столько же – в Голубицкой. А вот в Таганроге вода прогрелась только до +26 градусов.Почему температура воды отличается, если Азовское море гораздо мельче Черного, остается открытым вопросом.