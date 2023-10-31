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Тысячи жителей Ростова 2 ноября останутся без воды

Тысячи жителей Ростова 2 ноября останутся без воды
Тысячи жителей Ростова-на-Дону останутся без воды 2 ноября. Краны пересохнут в домах на час – с 22:00 до 23:00.

Речь идет о домах, которые находятся в границах: улица Нансена – проспект Михаила Нагибина – улица Текучева – улица Подтёлкова. В это же время вода будет поступать в Ленинский район Ростова с пониженным давлением.

- Причиной неудобств станет замена запорной арматуры на улице Подтёлкова, 38/2 «А», - пояснили в «Ростовводоканале».

Горожанам рекомендуется сформировать запасы питьевой жидкости.
Фото: Ростов.ру
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