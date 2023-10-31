Тысячи жителей Ростова 2 ноября останутся без воды

Фото: Ростов.ру

Тысячи жителей Ростова-на-Дону останутся без воды 2 ноября. Краны пересохнут в домах на час – с 22:00 до 23:00.Речь идет о домах, которые находятся в границах: улица Нансена – проспект Михаила Нагибина – улица Текучева – улица Подтёлкова. В это же время вода будет поступать в Ленинский район Ростова с пониженным давлением.- Причиной неудобств станет замена запорной арматуры на улице Подтёлкова, 38/2 «А», - пояснили в «Ростовводоканале».Горожанам рекомендуется сформировать запасы питьевой жидкости.