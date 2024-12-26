В Ростове тестово установили новую систему фото-видео фиксации

Фото: администрация Ростова

В Ростове-на-Дону поставили новую систему фотовидеофиксации, способную отслеживать шесть различных нарушений ПДД. Об этом 25 декабря сообщила городская администрация.Комплекс фото- и видеофиксации «Фотофиниш-01» был установлен на пересечении проспекта Ворошиловского и улицы Станиславского в тестовом режиме. Устройство предназначено для выявления следующих нарушений правил дорожного движения: несоблюдение правил остановки перед стоп-линией, проезд на красный свет светофора, игнорирование дорожной разметки, выезд на перекрёсток в условиях заторов, если на дороге имеется «вафельная» разметка, проезд под знак «Въезд запрещён» , неиспользование ремней безопасности.