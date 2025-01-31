В Ростове судят подрядчика, из-за которого во время гололеда люди получили травмы

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В Ростове-на-Дону будет проходить судебное разбирательство в отношении подрядчика, который не убирал тротуары, в результате чего множество жителей получили травмы из-за гололеда. Пострадавшие столкнулись с различными повреждениями из-за скользкой поверхности.Дело касается бывшего руководителя компании «М-СТАНДАРТ-ЮГ», занимающейся благоустройством с 2014 года. По данным следствия, в 2023 году тротуары не были обработаны противогололедными смесями, что создало опасные условия для пешеходов.Подрядчик не выполнил необходимые меры по обеспечению безопасности на пешеходных зонах, что привело к травмам, отметили в следственном управлении СК Ростовской области.После инцидента множество граждан обратились с жалобами на компенсацию ущерба и наказание виновных. Прокуратура возбудила уголовное дело против экс-директора за выполнение работ, угрожающих безопасности людей, повлекших тяжкий вред здоровью.Теперь бывшему гендиректору может грозить до шести лет лишения свободы.