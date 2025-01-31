В Ростове пожилой мужчина пострадал в пожаре в больнице

Фото: ГУ МЧС по РО

В Ростове-на-Дону пожилой мужчина пострадал в пожаре в больнице. ЧП случилось в ночь на 31 января в переулке Днепровском.Огонь вспыхнул около 2:30 на первом этаже клинико-диагностического центра. На место происшествия спасателей. Когда приехали пожарные, в больнице было сильное задымление. Из здания эвакуировали 197 человек. В результате происшествия едким дымом надышался и был госпитализирован 77-летний мужчина.Пожар тушили 43 сотрудника МЧС на 12 единицах спецтехники. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, огонь удалось ликвидировать через полчаса на площади 10 квадратных метров.