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В Ростовской области за год банки выдали автокредиты на 97 млрд рублей

В Ростовской области за год банки выдали автокредиты на 97 млрд рублей
За 2024 год в Ростовской области вдвое увеличился объем выданных автокредитов. За 12 месяцев заемщики получили от банков более 97 миллиардов рублей. Об этом 30 января сообщили в Национальном бюро кредитных историй.

В 2023 году банки выдали около 50 миллиардов рублей на приобретение авто. В 2018-м сумма была куда скромнее — почти 16 миллиардов рублей. Тенденция на увеличение объема выданных средств наблюдается и в других регионах страны.

За прошлый год в Московской области сумма автокредитов выросла на 46% — до 153 миллиардов рублей, а в Республике Татарстан на 65% — до 109 миллиардов рублей.

По мнению экспертов, в 2025 году таких цифр можно будет не ждать. Интерес к автокредитам упал в четвертом квартале прошлого года. В Ростовской области за октябрь, ноябрь и декабрь выдали 14,5 миллиарда рублей. Это на 50% меньше, чем в июле, августе и сентябре.
Фото: Ростов.Ру
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