В Ростове пожар на вокзале оказался поджогом

Фото: ГУ МЧС по РО

В Ростове пожар в вагоне стал результатом поджога. Об этом сообщает Donday.ru.Пламя вспыхнуло 30 января днем на Привокзальной, 1а. Информация об этом моментально распространилась в соцсетях. Прибывшим пожарным удалось ликвидировать огонь спустя 30 минут. К счастью, пострадавших не оказалось. Списанный вагон стоял в отстойнике, где никого не было.Поджигателя удалось задержать по горячим следам. Им оказался 38-летний мужчина. Незадолго до ЧП его приводили в полицейский участок за дебош.