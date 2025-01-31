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В Ростове пожар на вокзале оказался поджогом

В Ростове пожар на вокзале оказался поджогом
В Ростове пожар в вагоне стал результатом поджога. Об этом сообщает Donday.ru.

Пламя вспыхнуло 30 января днем на Привокзальной, 1а. Информация об этом моментально распространилась в соцсетях. Прибывшим пожарным удалось ликвидировать огонь спустя 30 минут. К счастью, пострадавших не оказалось. Списанный вагон стоял в отстойнике, где никого не было.

Поджигателя удалось задержать по горячим следам. Им оказался 38-летний мужчина. Незадолго до ЧП его приводили в полицейский участок за дебош.
Фото: ГУ МЧС по РО
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