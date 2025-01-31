Ростовский-на-Дону зоопарк показал подросшего тигренка Жигера

Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк

Ростовский-на-Дону зоопарк показал тигренка, от которого отказалась мама. Снимки сотрудники зоосада опубликовали в соцсетях 30 января.В кадре видно, что малыш уже совсем взрослый. Однако повадки у его остались детские. Уже в апреле ему исполнится год.На видео он играет с любимой игрушкой – бочкой. Хотя еще летом он мог обхватить лапами только небольшую бутылку.Напомним, тигренок Жигер вместе с самкой Жанетой появились на свет 10 апреля 2024 года. Родителями стали Устин и Услада. Однако материнский инстинкт Услада испытать не смогла и отказалась от воспитания малышей.