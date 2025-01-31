В Ростовской области водителей предупредили о плохой погоде на трассе М-4 «Дон»

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В Ростовской области водителям настоятельно рекомендовано быть внимательными из-за ожидаемого ухудшения погодных условий на трассе М-4 «Дон». Эту информацию распространила компания «Автодор» через свои аккаунты в социальных сетях.В предстоящие выходные в регионе прогнозируются дожди, а также мокрый снег, который может перерасти в полноценный снегопад, как уточнили специалисты компании.В ночное время температура может снизиться до -3 градусов, что создаст риск образования наледи и гололёда на отдельных участках дороги.Учитывая такие неблагоприятные погодные условия, водителям рекомендуется проявлять особую осторожность, избегать резких маневров и обгонов на дороге.