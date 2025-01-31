Бывший полузащитник «Ростова» Роман Тугарев перейдет в казахстанский «Елимай»

Фото: пресс-служба «Елимай»

Бывший полузащитник ФК «Ростов» Роман Тугарев подписал контракт с «Елимаем». Об этом сообщили в социальных сетях казахстанского клуба 30 января.Ранее 26-летний футболист играл за ростовский клуб. С донской командой Тугарев достиг договоренности о расторжении контракта. Позже футболист стал свободны агентом. Тогда полузащитник подписал контракт с казахстанским «Елимаем».Футбольный клуб «Ростов» Роман Тугарев пополнил в октябре 2020 года. Всего в составе «Ростова» Тугарев провел 74 матча.