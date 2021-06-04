В Ростове суд вынес приговор полицейскому, устроившему смертельное ДТП

В Ростове суд вынес приговор экс-полицейскому, устроившему смертельное ДТП под Батайском. Трагедия произошла 12 января 2021 года и унесла жизни двух человек.По версии следствия, в ту ночь Максим Хайгетян выпил много спиртного, но все же решил нарушить правила и сесть за руль своей «Хонды Цивик». Вместе с двумя друзьями он направился в Батайск. Но туда он так и не доехал. На трассе Максим на высокой скорости вылетел на встречную полосу и врезался в «Шкоду Рапид», за рулем которой находился 36-летний водитель. Иномарки столкнулись и от удара буквально разлетелись в разные стороны.От многочисленных травм в ДТП погиб водитель «Шкоды». Пассажир «Хонды Цивик» скончался в больнице.- За совершенное преступление суд приговорил Максима Хайгетяна к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, - сообщили в прокуратуре Ростовской области. - Также он лишен права управлять транспортными средствами сроком на 2,5 года.