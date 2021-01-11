В Ростове возбудили уголовное дело в отношении полицейского, спровоцировавшего ДТП с двумя погибшими

В отношении полицейского, из-за которого под Ростовом произошла авария с двумя погибшими, возбудили уголовное дело. Его подозревают по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».По версии следствия, происшествие случилось в ночь на 12 января на автодороге Ростов - Батайск. 22-летний сотрудник роты № 7 полка патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону управлял автомобилем «Хонда». Он нарушил правила ПДД и выехал на «встречку», где врезался в «Шкоду», за рулем которой был 36-летний мужчина. От удара обе легковушки получили сильные механические повреждения.В результате ДТП погибли водитель «Шкоды» и пассажир «Хонды». Полицейский и человек, находящийся в салоне его машины, с травмами были доставлены в больницу.- Следствием выполняется комплекс следственных мероприятий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.