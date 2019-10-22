В Ростовской области инспектора ГИБДД осудили за взятку и служебный подлог



В Сальске суд вынес приговор инспектору ГИБДД, обвиняемому во взятке и служебном подлоге. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области 24 октября.



Как было установлено в суде, подсудимый получил деньги от троих экзаменуемых за положительный результат экзаменов на водительские права 45 000 рублей. Получив деньги, он внёс ложные сведения в экзаменационные документы.

- Приговором суда сотрудник ГИБДД приговорён к четырём годам лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей, - рассказали в надзорном ведомстве.



Кроме того, бывшего сотрудника ГИБДД лишили права занимать должности в правоохранительных органах на срок три года.