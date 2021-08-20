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В Ростове экс-начальник службы судебных приставов отделался штрафом за получение крупной взятки

В Ростове экс-начальник службы судебных приставов отделался штрафом за получение крупной взятки

Бывший сотрудник службы судебных приставов осужден за получение крупной взятки. Об этом 24 августа сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

По версии следствия, в прошлом году сотрудник ведомства получил взятку в размере 400 тысяч рублей. За эти деньги он должен был завершить исполнительное производство якобы из-за окончания срока. Когда правоохранители представили неопровержимые доказательства, начальнику службы пришлось сознаться в преступлении.

Суд назначил ему штраф в размере трех миллионов рублей. Это в семь раз больше суммы полученной взятки.

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