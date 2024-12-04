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В Ростове сотни людей остались без холодной воды из-за коммунальной аварии на Нагибина

В Ростове сотни людей остались без холодной воды из-за коммунальной аварии на Нагибина
В Ростове несколько улиц остались без холодной воды из-за коммунальной аварии. Проблемы с водоснабжением возникли у жителей 4 декабря.

Вечером специалисты выявили повреждение на водопроводных сетях в районе проспекта Михаила Нагибина. В результате чего холодное водоснабжение было отключено на проспектах Ленина, Михаила Нагибина и улице Турмалиновской.

В городском управлении жилищно-коммунального хозяйства и энергетики пообещали вернуть необходимый ресурс завтра к 08:00.
Фото: Дондей
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