В Ростове дерево упало на припаркованную иномарку
Дерево рухнуло на припаркованную иномарку в Ростове. Инцидент произошёл в Октябрьском районе города утром 7 июля.
Автомобиль был припаркован рядом с домом № 20 на улице Тельмана. Примерно в метре от него находилось дерево. Судя по всему, оно было аварийным. Ствол накренился, надломился возле самого корня и обрушился прямо на крышу автомобиля.
На иномарке остались внушительные вмятины и разбито лобовое стекло. Фотографии с места происшествия опубликовали очевидцы в соцсетях.
Напомним, подобный инцидент произошёл в Ростове на прошлой неделе. Упавшее в переулке Соборном дерево погребло под собой три автомобиля.