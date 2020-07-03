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В Ростове дерево упало на припаркованную иномарку

В Ростове дерево упало на припаркованную иномарку
Дерево рухнуло на припаркованную иномарку в Ростове. Инцидент произошёл в Октябрьском районе города утром 7 июля.

Автомобиль был припаркован рядом с домом № 20 на улице Тельмана. Примерно в метре от него находилось дерево. Судя по всему, оно было аварийным. Ствол накренился, надломился возле самого корня и обрушился прямо на крышу автомобиля.

На иномарке остались внушительные вмятины и разбито лобовое стекло. Фотографии с места происшествия опубликовали очевидцы в соцсетях.

Напомним, подобный инцидент произошёл в Ростове на прошлой неделе. Упавшее в переулке Соборном дерево погребло под собой три автомобиля.

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