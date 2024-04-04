Заседание по делу экс-главы районного ЖКХ Ростова Стеллы Руф снова перенесли
В Ростове в очередной раз перенесли заседание по уголовному делу бывшей главы ЖКХ Пролетарского района. Первое слушание откладывается больше месяца.
Судебный процесс должен был начаться 4 марта, однако по неизвестным причинам его перенесли на две недели. Затем — еще раз, и еще. Ближайшее заседание теперь запланировано на 17 апреля.
Стелла Руф занимала должность главы районного ЖКХ с июля 2021 года по февраль 2023-го. После скандала из-за дома в Кривошлыковском Стелла Руф уехала работать в Таганрог вслед за начальством — Егором Долматовым. Бывший глава Пролетарского района получил должность замглавы администрации приморского города. А Руф возглавила МКУ «Благоустройство».
Источник Donday.ru сообщил, что чиновница переехала в Таганрог не без помощи Долматова. Якобы он приложил руку, чтобы Стелла Юрьевна получила хорошее место. Осенью 2023 года в отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».