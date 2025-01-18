Заседание по делу об убийстве спасателя МЧС перенесли в 16-й раз в Ростове

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В Ростове-на-Дону в 16-й раз перенесли суд по делу об убийстве 20-летнего спасателя МЧС Александра Коваленко. Родственники погибшего полтора года пытаются добиться справедливости.Заседание должно было состояться 16 января в Октябрьском районном суде. Его снова перенесли по неизвестным причинам. Как сообщил источник Donday, возможно, заседания переносят из-за нехватки присяжных. Следующее слушание назначено на 30 января на 12:00.Трагедия произошла 25 мая 2023 года на улице Мечникова. Александр Коваленко гулял с друзьями, когда увидел, как неизвестный мужчина пристает к девушке. Парень проходил службу в Донском спасательном центре МЧС России. Он просто не смог остаться в стороне и вступился за даму. Неизвестный воспринял это как вызов и нанес смертельные ранения ножом. После этого он скрылся.Подозреваемого объявили в розыск. Его задержали в Республике Ингушетия и доставили в Ростовскую область. Сейчас он находится в СИЗО.