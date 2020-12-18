В Ростове после продолжительной болезни скончался врач НИИАП
В Ростове-на-Дону скончался врач ростовского института акушерства и педиатрии. Валерий Логачев умер 20 декабря на 65-м году жизни. Известно, что причиной смерти стали последствия коронавируса.
Валерий Логачев посвятил НИИ акушерства и гинекологии более 40 лет жизни. Он защитил кандидатскую диссертацию. Врач стоял у истоков развития ультразвуковой диагностики и был одним из первых, кто активно внедрял ее в акушерско-гинекологическую практику. Валерий Логачев занимался не только УЗ-диагностикой, но и обучал молодых ординаторов и врачей.
В этот же день ушел из жизни завкафедрой анестезиологии и реаниматологии Ростовского государственного медуниверситета Владимир Женило. Панихида по усопшим состоится 22 декабря.