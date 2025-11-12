Фото: Дондей

В Ростове шесть домов в ЖК «Вересаево» остались без газа из-за утечки. Об этом утром 12 ноября сообщил департамент ЖКХ.Во время проведения технических работ на инженерных системах была выявлена утечка на газопроводе среднего давления, который снабжает газом некоторые дома в ЖК «Вересаево».В результате утечки подача газа была прекращена в следующих зданиях: ул. Вересаева, 102 стр. 2, ул. Вересаева, 102/1 стр. 2, ул. Вересаева, 102/2, ул. Вересаева, 102/1 стр. 3, ул. Вересаева, 102 стр. 3 и ул. Вересаева, 102 стр. 1.На месте аварии работает ремонтная бригада. Планируется полностью восстановить подачу газа к 18:00 сегодня.