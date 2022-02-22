В Ростове шашлык из баранины оказался самым дорогим в области

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В Ростове шашлык из баранины обойдется дороже, чем в других муниципалитетах региона. Актуальными ценами 18 февраля поделился Ростовстат.Ростовчанам килограмм баранины обойдется в 460 рублей, когда в Миллерово ее продают за 434 рубля. Одним из самых дорогих остается и лук. В донской столице за килограмм придется отдать 27 рублей, хотя в Сальске он стоит 26 рублей. Казалось бы разница небольшая, но при общем подсчете она становится ощутимой. Аналогичная ситуация с солью - 16 рублей за килограмм против 13 рублей в Миллерово.Килограмм полукопченой колбасы обойдется ростовчанам в 520 рублей. В Таганроге за нее попросят на 22 рубля меньше - 498. Средняя цена твердых сыров в Ростове - 631 рубль за килограмм против 586 рублей в том же Миллерово (на 45 рублей дешевле). Стоимость хлеба меняется от от 66 до 70 рублей (в зависимости от сорта муки). При этом в Шахтах за ржаной хлеб попросят 52 рубля. А в Миллерово он стоит 59 рублей.Список самых дорогих продуктов в Ростове внушительный. Но есть пара продуктов, которые выгоднее всего покупать именно там. Это свинина и мука. Килограмм мяса можно купить за 312 рублей, а мука здесь стоит 40 рублей.