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В Ростовской области волонтеры нашли собаку, которую заживо ели опарыши

В Ростовской области волонтеры нашли собаку, которую заживо ели опарыши
В Ростовской области волонтеры нашли собаку, которую заживо ели опарыши. Подробностями истории поделилась спасительница животного Ольга Мосиюк.

В посёлке Красина 18 мая местные жители увидели собаку, которая была в тяжёлом состоянии. Бедное животное едва дышало и издавало лишь жалобные звуки. Спустя три дня о находке стало известно Ольге Мосиюк. Женщина сразу же отправилась на помощь. Она забрала его утром 21 мая.

– Когда я его осмотрела, то была шокирована. Образовалась огромная полость, полная опарышей. Его буквально ели заживо, - комментирует Ольга.

Зоозащитница самостоятельно оказала помощь пострадавшему. Она провела процедуру по удалению шерсти и личинок, а также обработала раны специальными средствами.

Но у четвероногого друга наблюдается серьёзное отравление организма. Необходимо продолжить лечение: сделать дополнительные инъекции, дать витамины и лекарства. Восстановление займёт не менее месяца.
Фото: соцсети
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