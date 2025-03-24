Из-за пожара в ТРК «Астор» в Ростове специалисты возьмут пробу воздуха
Из-за пожара в ТРК «Астор» в Ростове-на-Дону специалисты возьмут пробу воздуха на наличие вредных веществ. Информацию об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
Пожар начался утром 24 марта и охватил площадь 300 квадратных метров. Затем огонь перекинулся на соседний жилой дом, площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Из здания эвакуировали 15 человек.
Для ликвидации пожара привлечены около 100 пожарных, использующих 29 специализированных машин.