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После пожара в «Асторе» проверят пожарную безопасность в ТЦ Ростова

После пожара в «Асторе» проверят пожарную безопасность в ТЦ Ростова
Глава региона Юрий Слюсарь поручил проверить соблюдение требований пожарной безопасности в общественных местах Ростовской области. Об этом он заявил 26 марта на заседании донского правительства.

Поводом для проверок послужил масштабный пожар в ТЦ «Галерея Астор» в Ростове. Он произошел утром 24 марта на проспекте Буденновском.

Огонь уничтожил часть торгового центра и перешел на крышу многоквартирного дома. В общей сложности сгорело более 1 000 квадратных метров.

К счастью, в ЧП никто не пострадал.
Фото: Ростов.Ру
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