В Ростове-на-Дону продлили купальный сезон еще на месяц

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Купальный сезон продлили до 1 октября в Ростове-на-Дону, информирует Главное управление по делам ГО и ЧС.Обычно купальный сезон прекращается после наступление холодов - 1 сентября. Однако высокая температура воздуха позволяет насладиться пляжами и купанием в реках еще целый месяц. Отметим, что в прошлом году была аналогичная ситуация в донской столице. В других районах области решение о том, сколько времени можно купаться в водоёмах, принимает глава местного самоуправления.К началу купального сезон, который открылся 1 июня, были готовы четыре городских пляжа: «Дружба», «Левобережный», «Каррера», а также пляж на острове Зеленый на реке Дон.