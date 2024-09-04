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В Ростове-на-Дону продлили купальный сезон еще на месяц

В Ростове-на-Дону продлили купальный сезон еще на месяц
Купальный сезон продлили до 1 октября в Ростове-на-Дону, информирует Главное управление по делам ГО и ЧС.

Обычно купальный сезон прекращается после наступление холодов - 1 сентября. Однако высокая температура воздуха позволяет насладиться пляжами и купанием в реках еще целый месяц. Отметим, что в прошлом году была аналогичная ситуация в донской столице. В других районах области решение о том, сколько времени можно купаться в водоёмах, принимает глава местного самоуправления.

К началу купального сезон, который открылся 1 июня, были готовы четыре городских пляжа: «Дружба», «Левобережный», «Каррера», а также пляж на острове Зеленый на реке Дон.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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