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В Ростове для водителей введут одностороннее движение из-за работ на водоводе

В Ростове для водителей введут одностороннее движение из-за работ на водоводе
В Ростове-на-Дону из-за работ на водоводе будет действовать одностороннее движение. Об этом информирует департамент автодорог и организации дорожного движения.

Ограничения введут с 9 ноября по 7 декабря. Односторонний режим будет действовать в переулке Ахтарском от дома № 1Г до Текучева в южном направлении.

Кроме того, ограничения будут действовать с 8 по 20 декабря в переулке Автобусном. Речь идет об участке от улицы Красноводской до Нансена в северном направлении, а также от улицы Красноводской до Агрегатной в южном направлении.
Фото: департамент автодорог и организации дорожного движения.
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